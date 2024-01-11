ننشر نتيجة مسابقة الملتقى الثقافي في إدارات دمياط التعليمية

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، نتيجة مسابقة الملتقى الفكري تحت شعار “دعم الوعي، وبث الفكر، وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية” حيث نفذ التوجيه العام للتربية الاجتماعية مسابقة “الملتقى الفكري” للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأسفرت النتيجة بفوز في المرحلة الإعدادية كل من الطالب يوسف آدم مصطفى الصايغ إدارة الزرقا بالمركز الأول والطالبة أمل محمد عبد الحليم عوض إدارة دمياط بالمركز الثاني.

ثانياً في المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول الطالب محسن محمد محسن أبو الحمد إدارة كفر سعد، والطالبة جمانة محمد رمضان عبد السميع إدارة دمياط الجديدة.

وهنأ وكيل الوزارة الطلاب الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد في الملتقى الفكري المقام تحت اشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية وللجنة الإعداد والتقييم المشكلة من هالة فوزي سرحان مدير مكاتب الخدمة المدرسية وهالة عصمت مردان مدير مكتب التربية الاجتماعية ورابحة محمد السيد بمستوى موجه عام الاتحادات الطلابية وعلا محمد أبو عياد مسئول مكتب الخدمة بالديوان.