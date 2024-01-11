زي النهاردة.. ويليام هيرشل يكتشف قمرين يدوران حول كوكب أورانوس

تمر علينا اليوم الخميس الموافق ١١ شهر يناير، ذكري اكتشاف عالم الفلك الإنجليزي "وليام هيرشيل" قمري كوكب أورانوس، وهما أوبرون وتيتانيا،وجاء ذلك في 11 شهر يناير عام 1787. وكانا " أوبرون وتيتانيا "أول قمرين يتم اكتشافهما للكوكب، حيث جاء هذا الإكتشاف عقب اكتشاف هيرشل لكوكب أورانوس بستة سنوات .

كوكب أورانوس

وليام هيرشل:



اسمه الحقيقي "فريدريك ويليام هيرشل" وهو عالم فلك وملحن بريطاني من أصل ألماني، ولد في 15 شهر نوفمبر عام 1738،

واتبع هيرشل خطوات أبيه فانضم الي لفرقة الموسيقية العسكرية التابعة الي هانوفر،

وهاجر إلى بريطانيا العظمى في التاسع عشر من عمره،ولمع نجمه العلمي عقب اكتشافه كوكب أورانوس، وقمريه الرئيسيين( تيتانيا، وأوبيرون ) وذلك بالإضافة إلى اكتشافه قمري زحل.

ويعد هيرشل نابغة علمية منفردة، فهو أول من اكتشف وجود الأشعة تحت الحمراء، لم تقف مواهب هيرشل عندالعلم، فقد ألف ولحن ٢٤ سيمفونياته، وعددا من القطع الموسيقية التي لحنها.

بداية حياته وأعماله الموسيقية

ولد في هانوفر،و عائلته كانت من المسيحيين اللوثريين، وكان أبوه عازف على آلة الأوبوا في الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لهانوفر.

وعقب أن بلغ التاسعة عشر من عمره انتقل هرشل إلى إنجلترا ليعمل كعازف ومدرس للموسيقى، فقد كان بالإضافة لعزفه على آلة الأوبوا، وأجادالعزف على آلة الكمان وعلى الهاربسكورد،

ولاحقًا تعلم الأورغن. ولحن عددًا من الأعمال الموسيقية، من ضمنها سمفونياته الأربعة والعشرين، بالإضافة إلى الموسيقى الكنائسية.

انتقل هيرشل بعد ذلك إلى سندرلاند عام 1761 عندما عينه تشارلز افيسون عازف الكمان الأول في أوركسترا نيو كاسل، حيث أنه عزف معهم لموسم واحد.

قم انتقل هيرشل إلى هاليفاكس فقد كان أول من عزف الأورغن في كنيسة القديس جون ذا بابتست (هاليفاكس منستر الآن)

بدايته مع الفلك وأعماله

أحب "هيرشل "علم الرياضيات وشغف بعلم الفلك عقب أن تعرف علي نيفل ماسكيلين، الفلكي الملكي إنجليزي، وأنشأ هيرشل مقرابا" عاكسا" خاصًا به وكان يقضي أكثر من 16 ساعة يوميا يلمع ويعدل سبيكة المرايا المعدنية لمرآته الأولية.

رصد الكواكب

بدأ "هيرشل"رصد الكواكب والنجوم،في شهر مايو عام 1773،وفي الثالثة والأربعين من عمره، اكتشف كوكب أورانوس عام 1781، واطلق عليه «جورجيوم سيدوس» وذلك نسبة للملك جورج الثالث ويعرف الآن باسم كوكب أورانوس.

ثم عين هرشل فلكيا" خاصا" للملك مما ساعده في تكريس كل وقته إلى مساعيه الفلكية،ثم نصب منظارا في مستنقع بيركشاير، فاستطاع أن يكتشف قمرين لأورانوس والقمر السادس والسابع لزحل.