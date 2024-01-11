ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن إلغاء "الصحة العالمية" لمهامها في غزة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "منظمة الصحة العالمية تلغي مهامها للمرة السادسة في قطاع غزة خلال أسبوعين".

وقال التقرير: "بإلغاء منظمة الصحة العالمية مهامها الطبية في قطاع غزة للمرة السادسة خلال أسبوعين تكون المنظمة الأممية قد أصدرت شهادة وفاة رسمية لمستشفيات غزة وقطاعها الصحي، بعد أن خرج رئيس المنظمة ليؤكد على منع الاحتلال لإمدادات المنظمة من الوصول للمستشفيات واستمرار القصف الكثيف لجميع مناطق القطاع".

وأضاف: "ولا يجد أعضاء منظمة الصحة العاملين بغزة أملا في تجاوب الاحتلال مع طلباتهم وفقدوا الأمل في إسعاف آلاف المرضى أو إيجاد ممرات إنسانية حتى دون وقف لإطلاق النار".

وتابع: "وتذهب منظمة الصحة العالمية إلى أبعد من ذلك في غزة إذ تؤكد على تدمير الاحتلال للبنية التحتية للقطاع الصحي، وهو ما يزيد من عجزها عن القيام بدورها حاضرا ومستقبلا".

منظمة الصحة العالمية قطاع غزة مستشفيات غزة الاحتلال