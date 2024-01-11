على هامش إيجي بلاست وبلاستيكس.. منح درع الامتياز لرئيس التصديري للصناعات الكيماوية

منحت ايبميا (جمعية مصدري ومنتجي البلاستيك) درع الامتياز لرئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم تقديرا لدوره في دعم صناعة وصادرات البلاستيك.

قام بتسليم الدرع حامد موسى رئيس الجمعية في احتفالية نظمتها الجمعية مساء أمس لتكريم رواد الصناعه وكبار المصنعين والمصدرين في قطاع البلاستيك والجهات الداعمة لهذه الصناعة على هامش فعاليات معرض إيجي بلاست وبلاستيكس الذي ينعقد خلال الفترة من 9-12 يناير الجارى .

وأعرب خالد أبو المكارم عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمعية من أجل دعم وتطوير صناعه البلاستيك مشيدا بالدورة الحالية للمعرض، حيث تمكن من اجتذاب ما يزيد عن 400 شركة للمشاركة .

وأضاف أبو المكارم أن قطاع البلاستيك من أكثر القطاعات التي تشهد تعاونا وتنسيقا ما بين أعضائه وهو سر القفزة التي شهدتها صناعه وصادرات البلاستيك حيث بلغت صادرات منتجات البلاستيك واللدائن خلال عام 2023 نحو مليار و750 مليون دولار.

وأشاد أبو المكارم بالدور الذي لعبته كل من شركة سيدبك وايثيدكو في توفير الخامات لمصانع البلاستيك خلال الفترة الماضية وهوما مكنها في الاستمرار في الانتاج والتصدير

ودعا أبو المكارم الشركات المنتجه للخامات للحد من صادراتها من المواد الخام وتوجيهها عوضا عن هذا للسوق المحلي بما يزيد من القيمة المضافة لهذة الخامات ويزيد من تدفق العملة الاحنبية الناتجه عن زيادة معدلات الانتاج والتصدير للخارج

من جانبه قال حامد موسي رئيس جمعية ايبيما أن صناعة البلاستيك تعد من الصناعات التي لها مكانة بارزة في الإنتاج الصناعي المحلي وركيزة من ركائز الاقتصاد القومي لافتا إلى الدور الذي تقوم به الجمعية لخدمة الصناعة من خلال عرض المشاكل التي تواجهها وتقديم الحلول والمقترحات لمواجهة هذه المشاكل كشف موسي عن عدد من الأهداف المستقبلية للجمعية ومنها الارتقاء بمستوى معهد البلاستيك وبحث إمكانية إقامة ايجي بلاست أفريقيا بحيث يعقد مرة كل عامين في السنوات التي لا يتم فيها تنظيم معرض إيجي بلاست وكذا بحث إمكانية إطلاق معرض دولي متخصص لقطاع إعادة التدوير تحت مسمى ايكوجرين على غرار معرض إيجي بلاست.