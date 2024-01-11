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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي: يجب تهيئة البلاد قبل مفاوضات انسحاب القوات الأمريكية

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق هو من يحدد الحاجة لبقاء القوات الأمريكية من عدمها.

وقال وزير الخارجية العراقي، إن بغداد لا نريد خلق حالة فوضوية في العلاقات مع واشنطن، مشيرا إلى أن قوات التحالف الدولي موجودة بدعوة من الحكومة العراقية، بحسب تصريحاته لفضائية "العربية".

وأضاف "حسين" إلى أنه يجب تهيئة الداخل قبل بدء المفاوضات لانسحاب القوات الأمريكية، لافتا إلى أن الخكومة العراقية أكدت للولايات المتحدة التزامها بالتهدئة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في العراق على خلفية المناوشات بين الميليشيات الموالية لإيران، والقوات الأمريكية، وكان آخرها اغتيال أحد قادة الحشد الشعبي، وطالب بعدها عدد كبير من مسئولي العراق بضرورة انسحاب قوات التحالف الدولي.

وزير الخارجية العراقي انسحاب القوات الأمريكية