اليوم.. المنتخب يخوض مرانه الثاني بكوت ديفوار استعدادًا لانطلاق أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الخميس بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مرانه الثاني على ملعب جاردان بوتانيك، استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل 14 يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية.



بينما خاض المنتخب الوطني أمس الأربعاء مرانه الأول، حيث بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.



كما حضر مران المنتخب سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.



ويقع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وغادرت بعثة المنتخب التي تضم 27 لاعبا القاهرة عصر الثلاثاء، ووصلت إلى كوت ديفوار مساء نفس اليوم، وبدأ المنتخب تدريباته أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يخوض اليوم ثان تدريباته الكاملة استعدادا لموزمبيق.