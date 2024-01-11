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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية: استهداف غرفة قيادة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

قذائف الهاون
قذائف الهاون
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أعلنت المقاومة الفلسطينية عن استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما كشفت عن استهداف غرفة قيادة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بحسب ما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

في حين، أقر ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، بأنه "قلق" من أن تل أبيب ربما اتخذت إجراءات في قطاع غزة قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وردا على أسئلة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان أليسيا كيرنز، رفض وزير الخارجية البريطاني القول ما إذا كان قد اطلع على أي نصيحة قانونية من وزارة الخارجية تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في القطاع، وفق ما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

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