التصريح بدفن شاب قتل أثناء فض مشاجرة بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بحدائق القبة آليوم، بالتصريح بدفن جثة ، شاب قتل طعنا اثناء فض مشاجرة، عقب ورود تقرير الطب الشرعي

وكشفت المناظرة للجثمان وتبين أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، وأماكن اخرى، أدت إلي قطع في الشريان، ونزيف دموي أسفر عن الوفاة في الحال

كان ورد بلاغًا لقسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.

بانتقال رجال المباحث، ‏عثر على جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم، وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.