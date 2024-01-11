"القومي للحوكمة" يصدر تقريرًا حول أبرز أعماله خلال عام 2023

أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تقريرًا حول حصاد أعماله وأنشطته وأبز البرامج التدريبية التي قدمها خلال عام 2023.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن الدور الفاعل والمتميز الذي يضطلع به المعهد يأتي في ضوء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعزيزًا لتوجه الدولة للتوسع في الاستثمار في البشر، وتأهيل الشباب للقيادة، مشيرة إلى تبني المعهد نهجًا جديدًا يقوم على التوسع في عقد الشراكات التدريبية مع أرقى المعاهد والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على تطوير ما يقدمه من خدمات بالاستفادة من التقدم التكنولوجي، ومواكبة أحدث أساليب الإدارة وعلومها، وبما يسهم في الوقت ذاته في تلبية الاحتياجات المصرية من الكوادر البشرية اللازمة لعملية التنمية.

من جانبها أشارت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة من أجل ‏تحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، مؤكدة حرص المعهد على تنفيذ رسالته والمتمثلة في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في كل قطاعات الدولة.

وأشار تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أهم البرامج التدريبية التي قدمها خلال 2023 والتي تضمنت؛ إطلاق الدفعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"، وتنفيذ الدفعة الخامسة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بالمحافظات بعدد من المحافظات، كما أطلق المعهد بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجموعة الأولى والثانية والثالثة من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة، هذا فضلا عن عقد عدد من ندوات التوعية للتعريف بمفاهيم الحوكمة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للعاملين بعدد من جهات الدولة.

وأطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023 مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلاب الجامعات، وأطلقت د. شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ومندوب مصر في لجنة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية برنامج "الشباب صناع السياسات" خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر".

وتضمنت البرامج التدريبية التي عقدها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023؛ إطلاق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة ساويرس، كلية شيكاغو بوث، وبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من ذات البرنامج، هذا فضلا عن عقد محاضرة بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة" لطلاب كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس، وورشة تدريبية حول دور الإعلام في نشر ثقافة الحوكمة، كما نظم المعهد ورشة عمل حول الحوكمة وتطبيقاتها بالتعاون مع شركة البريد للاستثمار، وعقد لقاء تعريفي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعريف بمبادرة "صلاح وأمنية وأهداف التنمية"، وورشة عمل حول "ميثاق المواطن" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما تضمنت البرامج التدريبية إطلاق البرنامج التدريبي لإدارة المشروعات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من USAID وشركة بريسك، وعقد ورشة عمل بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من USAID حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة 2022 /2023، وعقد البرنامج التدريبي لـ"مبادرة شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2022/ 2023، كما تم عقد برنامج تدريبي بعنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة وآثارهما علي أهداف المؤسسة" للعاملين بوظائف مدير عام فأعلى، وعقد حلقة نقاشية حول المواصفة المعيارية للمنظمات الأهلية الخضراء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، والبرنامج التدريبي "فن كتابة التقارير وعرض البيانات" للعاملين بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فضلا عن إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي "هي للتنمية المستدامة" لسيدات الأقصر ضمن مبادرة "البصمة الخضراء" نحو قرية خضراء ذكية.

وأشار تقرير المعهد إلى أنه تم تقديم مجموعة من البرامج التي تم تنفيذها بعدد من الدول تأكيدًا على التوسع في الشراكات مع أعرق المراكز والجامعات العالمية، ومنها البرنامج التدريبي "الحوكمة المبتكرة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية ثندر بيرد للإدارة الدولية، والبرنامج التدريبي "التميز في الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي" بالتعاون مع كلية محمد بن راشد بالإمارات، والبرنامج التدريبي "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بدولة البرتغال، بالإضافة إلى برنامج "الحوكمة الرقمية في الإدارة العامة" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة بالبرتغال لعدد من موظفي الجهاز الإداري، وبرنامج "الحوكمة والتحول الرقمي" بكلية هيرتي بألمانيا.

وقدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة عدد من البرامج التدريبية للدول الافريقية تضمنت عقد برنامج تدريبي لطلبة الدراسات العليا الأفارقة والقيادات الإدارية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وإطلاق الدفعة الثانية من مبادرة "هي لمستقبل رقمي" لأفريقيا، وعقد برنامج تدريبي بعنوان "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في أفريقيا" لعدد من موظفي الخدمة المدنية الأفارقة، والبرنامج التدريبي "مؤشرات قياس الأداء نحو حوكمة فعالة في افريقيا" لموظفي الخدمة المدنية بعدد من الدول الأفريقية، فضلا عن عقد لقاء للأطفال الأفارقة من دولة الصومال المقيمين بجمهورية مصر العربية ضمن سلسلة لقاءات التعريف بمبادرة صلاح وأمنية وأهداف التنمية.

وحول أهم الشراكات الموقعة؛ أوضح تقرير معهد الحوكمة أنه تم خلال 2023 توقيع مذكرة تفاهم مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية للتعاون في تطوير القدرات البشرية، وأخرى مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية بشأن التعاون في مجالات التنمية المستدامة، وثالثة مع جمعية تكاتف للتنمية بشأن التعاون المشترك لدعم تطوير القدرات البشرية، كما وقع المعهد خطاب نوايا مع مركز "كلمني إشارة" للتدريب والترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم وضعاف السمع، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير في دعم المبادرة الإقليمية "المنظمات الأهلية الخضراء".

وشملت بروتوكولات ومذكرات التفاهم توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول تعاون مع جامعة بدر في مجالات دعم بناء وتطوير القدرات البشرية، واتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدعم بناء وتطوير القدرات البشرية.

وأشار التقرير إلى المشاركات واللقاءات التي عقدتها وشاركت فيها د. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023؛ وتضمنت المشاركة في الجلسة العامة المنعقدة بعنوان "مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في مصر" خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لمشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، والمشاركة في القمة العالمية للحكومات بدبي 2023، كما شاركت د. شريفة شريف بصفتها عضو بلجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الدورة الـ22 للجنة بورقتي عمل حول التدريب وأهمية المشاركة العامة في تحقيق التنمية المستدامة.

كما التقت د. شريفة شريف خلال 2023 ممثلي كل من جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمدرسة الوطنية للسياسات العامة بباكستان، ومؤسسة إي أف جي للتنمية الاجتماعية، ووفد دولتي ناميبيا وسيراليون، والمدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد أوجه التعاون المستقبلي، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة في البحرين، لبحث أوجه التعاون الثنائي المستقبلي.

وحول إصدارات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023، فتضمنت إصدار التقرير السنوي لـ"تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية 2022 /2023"، كما أصدر المعهد العدد الثاني من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" حول موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ، بالإضافة إلى إصدار تقرير عن أداء الدولة المصرية في مؤشر الحوكمة الأفريقية، وتقرير عن وضع مصر في "مؤشر الابتكار العالمي 2023" الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، كما تم إطلاق مجموعة قصصية للأطفال "صلاح وأمنية وأهداف التنمية" حول أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.

وأوضح تقرير حصاد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خلال 2023، أن العام الماضي شهد فوز البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي" بجائزة التميز في الممارسة 2023 فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، كما تم الاحتفال بتخريج عدد (14) شركة ناشئة بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة "الفن المستدام وتنمية الإنسان" وعقد مجموعة من الورش الخاصة بالمبادرة، وإطلاق مبادرة "العقول الخضراء" بعدد من المدارس بالفيوم والإسكندرية والاسماعيلية.

كما شهد عام 2023 إطلاق مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار لدعم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي له www.eeic.gov.eg، وقد أطلق المركز خلال العام مجموعة من الفعاليات والبرامج التدريبية منها؛ فتح باب التقدم للدفعة الثانية لمنحة برنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال والابتكار بالتعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة كامبريدج انتربرايز، وإطلاق المعسكر التدريبي لتوليد الأفكار لطلاب الجامعات، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل حول "التسويق والتجارة الإلكترونية" لخريجي مبادرة كن سفيرا وبرنامج get your business online بالتعاون مع شركة جودادي العالمية، فضلا عن إطلاق برنامج ما قبل الاحتضان في مجال الملابس الجاهزة المستدامة والذي شهد نجاحا كبيرا بمشاركة مجموعة من الشباب.