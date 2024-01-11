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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

البحرية البريطانية تعلن وقوع حادث لسفينة شرق سواحل عمان

أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها صباح ،اليوم الخميس، تقريرًا عن حدث على بعد 50 ميلًا بحريا شرق سواحل عمان، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية إن عمان تحقق في الحادث، وتنصح السفن بالحذر وإبلاغها بأي نشاط مشبوه.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن شركة الأمن البحري البريطانية أكدت تصاعد ألسنة لهب تصدر من ناقلة مستهدفة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكدت شركة الأمن البحري البريطانية أن ناقلة رصدت ثلاثة زوارق قربها، وشاهدت صاروخين أطلقا من اتجاه الزوارق.

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