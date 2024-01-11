الفلسطينيون ينظمون وقفات أمام محكمة العدل الدولية تدعم موقف جنوب أفريقيا

أفادت القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، بأن موفدتها إلى “لاهاي”، قالت إن جنوب أفريقيا وجهت تهمًا للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

وأكدت موفدة القاهرة الإخبارية، أن جنوب أفريقيا استندت في دعواها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحـتلال إلى بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى جنوب أفريقيا، وجهت تهما للاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين، موضحة أن الفلسطينيين ينظمون اليوم وقفات أمام محكمة العدل الدولية تؤيد وتدعم موقف جنوب أفريقيا.