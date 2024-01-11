وزير النقل يعلن استقبال محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية السفينة العملاقة "NEVADA CMA".. صور

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، استقبال محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة “CMA CGM NEVADA”.

وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية حتى الآن، حيث يبلغ طولها (366) مترا وعرضها (48) مترا وغاطس يصل إلى (15) مترا وحمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل (12) ألف حاوية مكافأة وستتداول بالمحطة 1530 حاوية، علما بأن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى (335) مترا وحمولتها الكلية (10) آلاف حاوية مكافأة وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يسهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كإحدى محطات الترانزيت في المستقبل، وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي 35%.

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

وتابع الوزير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ورئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، قيام إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسير تراكي السفينة العملاقة NEVADA وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة المرشدين وأطقم الأرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الإحترافية والكفاءة واللذين قاموا باتخاذ كافة الأجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي ووصولا إلى تراكيها ورباطها وكذا المتابعة والمراقبة من خلال المنظومات الفنية المتقدمة ببرج الإرشاد حيث تم تراكي السفينة بسلاسة وفي وقت قياسي على الرغم من الظروف الجومائية المضطربة ومن المخطط لها أن تستكمل رحلتها بعد الانتهاء من عمليات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية إلى ميناء كوبر بسلوفينيا.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة، وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأه و استقبلت ما يزيد عن 230 سفينة.

كما أنه يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر، والذى سوف تقوم بإدارته وتشغيلة محطة تحيا مصر لنفل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا فالفترة الأولى من التشغيل إلى أن تصل إلى قطار أو اثنين يوميا.