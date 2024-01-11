عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" ،اليوم الخميس، تقريرا لـ"حيثيات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"، وكانت كالآتي:

ترتكز مزكرة جنوب أفريقيا على الانتهاكات والتهديدات والممارسات التي تقوم بها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة وتسعى الدعوى للحصول على قرار يدفع إسرائيل نحو وقف فوري لعملياتها العسكرية في غزة.

تطالب الدعوى الاحتلال بضمان إلا تتخذ الوحدات العسكرية التابعة لها خطوات لدعم العمليات الميدانية في غزة، خلال إعداد وثيقة أولت جنوب أفريقيا اهتماما بأحكام القانون الخاصة باتفاقية منع الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1951، وبالقياس على بنود التفاقية يتضح أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والمواقع المدنية والمستشفيات وأماكن العبادة والمواقع التاريخية.

وبالقياس على بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية يتضح أن إسرائيل:

1.فشلت في منع وقوع إبادة جماعية (وفقا للمادة 1).

2.ارتكبت جريمة إبادة جماعية (وفقا للفقرة 1 بالمادة 3).