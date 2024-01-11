الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير لتكاثر السحب الممطرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية أشارت إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأوضحت الأرصاد أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى .

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 5، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى 10 درجات.