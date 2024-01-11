"أغنى رجل في بابل" بمعرض الكتاب

تشارك المكتبة العربية للنشر والتوزيع خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 التي تنطلق 24 من يناير الحالي بإصدار تحت عنوان "أغنى رجل في بابل" للكاتب جورج كلالسون وترجمه للعربية المترجمة د. نورا صادق.

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التى تركت بصمة فى عالم المال والأعمال والتنمية الشخصية؛ فيقدم مجموعة من المبادئ والقواعد التى تهدف إلى تحقيق النجاح المالى والشخصى، كما أن فيه دروس قيمة حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة وتحقيق الاستقلال المالى فهو رحلة ملهمة نحو الثراء المادى والروحى.

"أغنى رجل في بابل"، وهو عمل أدبي يحمل بين صفحاته حكمة تعيدنا إلى العصور القديمة وتلهمنا في الحاضر تدور الرواية حول حكاية آركاديس، الرجل الذي استطاع تحقيق ثروة هائلة في مدينة بابل القديمة، ويقدم لنا دروسًا قيّمة حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة وتحقيق الاستقلال المالي.

تتضمن هذه الرواية مبادئ مالية واقتصادية قوية تستند إلى المبادئ الأساسية للنجاح والثراء، فهي تركز على أهمية الادخار والاستثمار وإدارة المال بحكمة، وتعلمنا كيفية بناء قاعدة مالية قوية تساعدنا في تحقيق أهدافنا وتحقيق الاستقلال المالي.