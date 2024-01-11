محافظ مطروح يشيد بجهود مركز جراحة القلب والقسطرة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بجهود مركز جراحة القلب والقسطرة فى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمه للمرضى، موجها الشكر لجميع الأطباء وفريق العمل والتأكيد على تقديم المحافظة كافة الدعم اللازم لنجاح الجهود الطبية للمركز فى خدمة أهالى مطروح وزائريها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لمقترحات توسعة مبنى مركز قسطر القلب لتقديم مزيد من الخدمات واستيعاب عدد أكبر وتوفير الراحة للمرضى، بحضور النائبين رزق جالى وجمال الشورى، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب، والمهندس إبراهيم الحفيان مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير المركز نجاح جهود فريق العمل بالمركز التخصصى لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح خلال عام فى إجراء عدد 136 عملية قلب مفتوح و1840 عملية قسطرة، وحالات استشارى الأطفال لعدد 17 طفلا، كان منها عدد من الحالات النادرة، بالإضافة إلى استضافة عدد من الجنسيات غير المصرية وإجراء عمليات قسطرة وتركيب دعامات أو قلب مفتوح لها بعدد 16 عملية منها 12 ليبيًا وهنديا وتشيكيا وإيطاليا وفلسطينيا.

ووجه اللواء خالد شعيب، مديرية الإسكان بسرعة إجراء المعاينة على الطبيعة لسطح المركز ودراسة مدى إمكانية التوسع الرأسى مع استيعاب طابق علوى سواء بنظام الفك والتركيب أو الخرسانة، ووضع الرسومات الخاصة بما يعمل على مزيد من استيعاب المركز للمرضى وتقديم مزيد من الخدمات، مع مقترح بنقل المكاتب الإدارية فى الطابق المقترح إنشائه، وضم المكاتب فى الطابق الأرضى والأول لغرف الرعاية بما يعمل على زيادة عدد الأسِرة من 13 سريرا إلى 22 سريرا.

وأشار مدير المركز إلى جهود وزارة الصحة ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة لجهود المركز وما يحققه من نجاحات وارتقاء بالخدمة الطبية مع حصول المركز على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية يشيد بها الجميع، حيث تم دعم المركز مؤخرا بأحدث جهاز للقسطرة، وتم تركيبه وتشغيله، وكذلك تم دعم المركز بجهاز إيكو (تاتش).