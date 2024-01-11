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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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فضائيات

استشاري تحول رقمي: الذكاء الاصطناعي نقطة فارقة في تاريخ البشرية

الدكتور محمد عزام
الدكتور محمد عزام
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قال الدكتور محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي نقطة فارقة في تاريخ البشرية لدرجة أنه ستتم تسمية أجيال ما قبل الذكاء الاصطناعي وأجيال ما بعده.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي له تأثير كبير في كل القطاعات بداية من تجارة التجزئة إلى الصناعات الدفاعية والدوائية والصحة والصناعة والزراعة والطاقة، فلا يوجد مجال لن يتأثر بمنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا نهائية، وتأثيرها الاقتصادي قد يصل إلى 15 تريليونا دولار لإضافة للناتج القومي العالمي في 2030، وحجم الاستثمارات السنوية الخاصة به تصل إلى 100 مليار دولار في العام.

وأوضح أن عدد براءات الاختراع سجلت في آخر 5 سنوات بمجال الذكاء الاصطناعي 30 ضعف عدد براءات الاختراع المسجلة في أي مجال آخر، بما فيها الصناعات التكنولوجية المتقدمة، ما يشير إلى ما يتجه إليه العالم دون رجعة.

ولفت أن تأثير الذكاء الاصطناعي كبير للغاية، فبوجوده في مجال الصناعة سيكون هناك قدرة على الإنتاج الوفير وبجودة عالية وبتكلفة أقل، وغيرها من المجالات الأخرى.

الذكاء الاصطناعي - التحول الرقمي