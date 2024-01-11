اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارًا وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى 10 درجة .