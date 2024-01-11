الصين تحذر من فوز "لاي تشينج-تي" بانتخابات تايوان

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، بأن الصين تحذر من أن لاي تشينج-تي، المرشّح الأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في تايوان بعد يومين، يشكّل "خطرًا جسيمًا" على العلاقات بين الجزيرة والصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، عن المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في بكين، تشن بينهوا، قوله "آمل في أن يرى مواطنونا في تايوان الخطر الجسيم الذي يمثله التحريض على أي صراعات عبر مضيق تايوان، وأن يختاروا المرشح الصحيح".

وأضاف المتحدّث الصيني: "إذا وصل لاي إلى السلطة، فسوف يستمرّ في الترويج للأنشطة الانفصالية المرتبطة باستقلال تايوان"، محذرًا من أن فوزه بمنصب الرئيس يمثل "خطرًا جسيمًا" على العلاقات بين الصين وتايوان.