استقرار سعر الدولار في مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنوك الحكومية والتجارية العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

ووصل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم 30.90 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

بينما سجل سعر الدولار بداية التعاملات اليوم الخميس 11 يناير 2024، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا،

فيما سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

كما سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بداية اليوم الي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك المشرق عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مسجلا 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبالنسبة لسعر العملة الخضراء في السوق الموازي للعملات، تراوح سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء، ما بين 54.70 جنيهًا و54.80 جنيهًا للشراء، و54.90 جنيهًا و55 جنيهًا للبيع.