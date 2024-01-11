ترمب: أمريكا تعيش حالة من الفوضى في عهد بايدن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الولايات المتحد الأمريكية تعيش حالة من الفوضى في عهد الديمقراطيين، مشيرًا إلي إلى تقدمه بشكل كبير على المنافسين الآخرين.

وأوضح ترامب خلال لقاء إعلامي مفتوح مع شبكة "فوكس نيوز" اليوم الخميس، انه "أتفوق على بايدن في كل مؤشرات استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة"، مشيرًا إلى أن العنف السياسي غير مقبول أبدا في الولايات المتحدة.

وتابع: "أن وسائل الإعلام تقتطع تصريحاته ولا تنقلها بدقة، مؤكدًا أنه لم يقل إنه ديكتاتورا".

وأكد الرئيس السابق، "إذا لم أفز برئاسة الولايات المتحدة فإن أسواق الأسهم سوف تنهار"، كما تعهد بتخفيض أسعار الطاقة للنصف في حال فوزه.

ويمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظًا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات هذا العام، أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، في قضية التدخل بالانتخابات، وهي خطوة من المؤكد أنها ستسلط الضوء على مشاكله القانونية قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات التمهيدية الحزبية في ولاية أيوا، غير أن المشاكل القانونية التي يواجهها ترمب، لا تبدو أنها تعرقل مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، بل على العكس تمامًا، فقد أسهمت في تعزيز معركته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، في مواجهة خصومه الجمهوريين، الذين يبدو أن حظوظهم تتراجع بشكل كبير، وسط توقعات بانهيار حملة رجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، في الأيام والأسابيع المقبلة.