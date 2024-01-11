رئيس «الوطنية للإعلام»: القانون أقر بأن «صوت القاهرة» المالكة الوحيدة لـ تراث أم كلثوم

الخميس 11/يناير/2024 - 02:52 ص

أوضح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الأمور الخاصة بأصول الملكية واضحة فيما يتعلق بتراث «كوكب الشرق» أم كلثوم، مؤكدًا أن القانون يثبت ملكية التراث لشركة صوت القاهرة.



وأشار «زين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، إلى أحقية شركة صوت القاهرة لتراث كوكب الشرق أم كلثوم، قائلًا: «الموضوع مثبت قانونًا، والملكية الفكرية لتراث أم كلثوم من حق صوت القاهرة».

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن «صوت القاهرة» هي المالكة الوحيدة لأغاني كوكب الشرق السابقة، مشيرا إلى صدور حكم في 2020 من المحكمة الابتدائية بقرار ملكية صوت القاهرة لتراث أم كلثوم، يقر بأن الشركة لها 70% و30% للورثة، والورثة باعوا حقوقهم.