متحدث باسم الحوثيين: قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية

قال المتحدث باسم الحوثيين، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر ما هو إلا لعبة سياسية، وجاء ذلك ردًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، والتشديد على الوقف الفوري للهجمات الحوثية على السفن.

وشدد المجلس على ضرورة أعطاء تلك السفن التجارية حقها في الملاحة البحرية، فتم التقييد على ذلك القرار 40 صوتًا، ولم يرفضه أي صوت، كما امتنع عن التصويت 4 أصوات فقط.

واستهدفت جماعة الحوثيين منذ بداية ديسمبر الماضي، حوالي 11 سفينة في البحر الأحمر، بصواريخها والطائرات المسيرة، كما تركز استهدافها على الطائرات الإسرائيلية المتوجهة إلى موانئها، كنوع من الرد على الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.