فى أولى حفلاته عقب عودته من الرياض.. أصدقاء إيهاب توفيق ومحبيه يحتفلون بعيد ميلاده وتألقه في «كاسيت 90s»

حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على إعداد إحتفالية لعيد ميلاده لتكون مفاجأة له خلال إحيائه، مساء أمس، إحدي السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

جاءت احتفالية عيد ميلاد إيهاب توفيق هذا العام عقب نجاحه وتألقه فى "كاسيت 90s" والتي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور، بالإضافة إلى التفاعل الإيجابي لملايين المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير أعمالها المنتج تامر عبد المنعم وحرص في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال ومشاركتهم في الاحتفال بعيد ميلاده.

وأشعل وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين قدم خلالها عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل" ، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا" .. بالإضافة إلى أغنية " أنت اختياري " و:سنة حلوة" .. وغيرها.

وتخلل الحفل تقديم إيهاب توفيق للمطرب الشاب أحمد الحصري للصعود على خشبة المسرح والذي من جانبه قدم أغنية بعنوان "وش طيب " كلمات ولحن الفنان مصطفى كامل ونالت استحسان الجمهور.

وكان إيهاب توفيق الرقم القياسي فى ماراثون حفلات ليلة رأس السنة حيث أحيا 5 حفلات متتالية بعدة أماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".