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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: مناقشات حول تنسيق السياسة الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين

وزارة الدفاع الأمريكية
وزارة الدفاع الأمريكية
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين أجروا مناقشات حول تنسيق السياسة الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال البنتاجون فى بيان أمس الأربعاء،"التقى كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين ونظرائهم الصينيين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حيث أجروا مناقشات يومي الاثنين والثلاثاء، "الثامن والتاسع من يناير الجاري" حول تنسيق السياسة الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين، حسبما نقلت قناة "الحرة" الفضائية.

وتعتبر هذه اللقاءات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية استئنافا لمحادثات عقدت آخر مرة في سبتمبر من عام 2021، وهي المحادثات الأولى التي تجري بشكل شخصي منذ يناير عام 2020.

البنتاجون السياسة الدفاعية الولايات المتحدة الصين