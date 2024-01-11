المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: لا يجب تقويض مرور السفن في البحر الأحمر

قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الخميس، أنه يجب عدم تقويض مرور السفن في البحر الأحمر، لأن من حق تلك السفن حرية الملاحة البحرية.

ومنذ قليل، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لإدانة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، وأدان بشدة هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، وطالبهم بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد المجلس، على ضرورة أعطاء تلك السفن التجارية حقها في الملاحة البحرية، فتم التقييد على ذلك القرار 40 صوتًا، ولم يرفضه أي صوت، كما امتنع عن التصويت 4 أصوات فقط.