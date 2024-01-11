قوات الاحتلال توقف مركبات المواطنين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل

أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تستمر في أعمال العنف والانتهاكات في حق المواطن الفلسطيني، حيث اقتحم الاحتلال بلدة السموع جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين، كما شكلت دوريات أمنية في الشوارع تعوق حركة المواطنين داخل البلدة.

وأمس الأربعاء، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على محافظة رفح الفلسطينية جنوب غزة، وشن غارات عنيفة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي هجماته الوحشية على المواطنين الفلسطينيين وأهل غزة، فتزايد عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في الـ7 من أكتوبر إلى 23357 شهيدًا، بالإضافة إلى 59410 مصابًا.