تغييرات كلوب تأتي بثمارها.. ليفربول يقلب الطاولة على فولهام في كأس كاراباو

قلب فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، الطاولة على نظيره فولهام بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد فولهام؛ لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وكان الريدز متأخرًا في نتيجة الشوط الأول بهدف، قبل أن يحقق ريمونتادا في الشوط الثاني، بهدفين بفضل تغييرات المدرب الألماني يورجن كلوب، الذي دفع بالهولندي كودي جاكبو والأوروجوياني داروين نونيز.

تفوق فولهام في الشوط الأول بهدف، عن طريق البرازيلي ويليان في الدقيقة 19 من صناعة أندرياس بيريرا.

وفي الشوط الثاني، دفع كلوب بالمهاجم نونيز في الدقيقة 56 بدلًا من ريان جرافينبيرش، وكودي جاكبو بدلًا من هارفي إيليوت.

وجاء هدف التعادل بواسطة كورتيس جونز في الدقيقة 68 من صناعة نونيز، قبل أن يحرز جاكبو هدف الفوز في الدقيقة 71 من صناعة نونيز أيضًا.

وبذلك، وضع ليفربول قدمًا في نهائي كأس كاراباو، قبل موقعة الإياب التي تجمعه بنظيره فولهام يوم 24 يناير الجاري.