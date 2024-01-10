ترامب يحذر من "الهرج والمرج" إذا منعته القضايا الجنائية من دخول البيت الأبيض

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أنه سيكون هناك "هرج ومرج" في الولايات المتحدة إذا حرمته القضايا الجنائية من العودة إلى البيت الأبيض.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال ترامب للصحفيين، في إشارة إلى جو بايدن والديمقراطيين، بعد جلسة استماع في المحكمة في واشنطن العاصمة يوم الثلاثاء: "أعتقد أنهم يشعرون أن هذه هي الطريقة التي سيحاولون بها الفوز، وهذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور".

وتابع: "سوف يكون هناك هرج ومرج في البلاد. إنه أمر سيء للغاية. إنها سابقة سيئة للغاية. وكما قلنا، إنه فتح لصندوق باندورا"، معتبر ًا نفسه "ضحية للاضطهاد السياسي".

ويقول ممثلو الادعاء إنه ارتكب 91 جريمة جنائية، فيما يتعلق بتخريب الانتخابات الفيدرالية (أربع تهم)؛ وتخريب انتخابات الولاية (13 في جورجيا)؛ الاحتفاظ بمعلومات سرية (40، فيدراليًا) ودفع أموالًا سرية إلى ستورمي دانيلز، نجمة سينمائية للبالغين ادعى وجود علاقة غرامية معه (34، في نيويورك).

ويواجه ترامب أيضًا محاكمات مدنية بشأن شؤونه التجارية وقضية تشهير ناشئة عن مزاعم اغتصاب وصفها القاضي بأنها " صحيحة إلى حد كبير ".

وانطلاقًا من تحريضه على الهجوم على الكونجرس في 6 يناير 2021 – وهي محاولة لإلغاء هزيمته أمام بايدن المرتبطة الآن بتسعة قتلى وأكثر من 1200 اعتقال – يواجه ترامب أيضًا محاولات لإزالته من الاقتراع بموجب التعديل الـ 14 لدستور الولايات المتحدة.