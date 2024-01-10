كأس كاراباو.. ليفربول يتأخر أمام فولهام في الشوط الأول

تأخر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في نتيجة الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره فولهام بهدف للا شئ، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وغاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول ضد فولهام؛ لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وأحرز البرازيلي ويليان هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 19 من صناعة أندرياس بيريرا، ليضع الفريق اللندني في المقدمة على الريدز.

وحاول لاعبو ليفربول، إدراك التعادل في أكثر من فرصة، ولكن تصدى مدافعي فولهام للمحاولات الهجومية بجانب الحارس بيرنارد لينو.

وبدأ ليفربول مباراة فولهام، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - ماك أليستر - كورتيس جونز

وفي الهجوم: هارفي إيليوت - دييجو جوتا - لويس دياز.