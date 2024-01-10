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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ننشر قائمة منتخبى الرجال والسيدات للكرة الطائرة في التصفيات الإفريقية بالقاهرة

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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كشف الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية في غانا .

وتستضيف مصر منافسات تصفيات المنطقة الخامسة، في  الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير الجاري.


وتضم قائمة الرجال  كلا من

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

كما أعلن الجهاز الفني لمنتخب السيدات قائمة المنتخب في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية غانا وضمت القائمة كلا من

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر

المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة الجهاز الفني لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة سيف عابد