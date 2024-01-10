وزير الرياضة يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي معسكر المنتخب الوطني

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب الوطني في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار بعد أيام قليلة.

وقال صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إن رئيس الجمهورية تمنى التوفيق للمتتخب الوطني، حيث إن كرة القدم مؤثرة في الشارع المصري، وأكد على أهمية بذل كل الجهد، مواصلا: "سيادته قال أنتم فزتم بـ7 بطولات لكأس الأمم ونتمنى أن تكون هذه المرة هي الثامنة".

وأضاف وزير الرياضة: "الرئيس السيسي أكد على أهمية الموهبة ولكن الإخلاص أهم، فالإخلاص يجب أن يكون موجودا، كما التقط صورا مع أفراد المنتخب الوطني، كما سلّم على كل أفراد المنتخب بما في ذلك العمالة المتواجدة وهذا الأمر يمثل دعما معنويا كبيرا".



