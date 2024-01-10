أستاذ قانون دولي: إسرائيل لا تنفذ قرارات مجلس الأمن استنادا إلى سلطة الفيتو

أكد الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان وعميد كلية الحقوق الأسبق، أن محكمة العدل الدولية قامت لحل المنازعات وتتكون من 15 قاضي جنسيات مختلفة، ومحكمة العدل الدولية أحكامها غير ملزمة وأحيانا تقوم بفتاوي قضائي، مشيرا إلى أن محكمة الجنائية الدولية تحاكم على جرائم الحرب والابادة الجماعية.

وأوضح نبيل حلمي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على القناة الأولى، أن ما سينظر أمام المحكمة غدا هو جلسة استماع وطلب لوقف الانتهاكات الاسرائيلية، مشيرا إلى أن جنوب افريقيا قامت بعمل متكامل فوق لوصف واستعانت بخبراء قوانين من أجل جلسة الغد.

وتابع: دولة الاحتلال الاسرائيلي تحاول أن تفرض نفوذها للاستمرار في انتهاكاتها وجرائمها والتحايل بحجة الدفاع عن النفس، مؤكدا أن اسرائيل لا تنفذ قرارات مجلس الأمن استنادا الى امريكا وسلطة الفيتو.