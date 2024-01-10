وزير التعدين الغاني: دولتنا رائدة في إنتاج الذهب.. ونسعى لاستغلال "الليثيوم"

قال صامويل جينابور، وزير التعدين الغاني، إن معدن الليثيوم مهم حول العالم، ويعد معدن المستقبل بسبب التحول في الطاقة، والدور الذي سيلعبه، والرئيس الغاني يتخذ موقف استراتيجي لإدارة هذه الموارد في البلاد، لافتا أن غانا استكشفت كميات تجارية منه، وتم خلق برامج وسياسات ستضمن استغلال هذه الموارد بطريقة استراتيجية ستفيد الشعب الغاني.

وأضاف "جينابور"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تم خلق معادلة ستستغل الهيكل المعماري لغاني وتصدير معادن ومواد الخام، وقامت البلاد بعقد اتفاقية مع شركة أسترالية تخص اتفاقيات لليثيوم، والتي ستمرر هذه السياسة زيادة القيمة المحلية والمشاركة المحلية من الشعب الغاني، وضمان أن يكون لدى البلاد نظام معزز حتى تعود هذه المعادن بالفائدة على الشعب الغاني.

وأشار إلى أن هذه السياسة من أجل استغلال المعادن الخضراء، والتي ستضمن لأقصى درجة ألا يكون هناك موقف تصدر فيه المعادن الخضراء خارج الدولة، وهذا ما تفعله غانا في هذه العملية، فهناك بعض البنود في هذه الاتفاقية تصر على أن يكون هناك معمل كيميائي بجانب عمليات التعدين، وستضاف لها القيمة في غانا.

وأوضح أن غانا تعد أكبر منتج للذهب في أفريقيا والسادسة عالميا، فهي رائدة في القارة السمراء لتصنيع

الذهب حيث تم إنتاج في 2022 حوالي 4.7 ملايين من أوعية الذهب، وبالتالي هي رائدة وتتخطى جنوب أفريقيا.