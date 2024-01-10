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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خلود الدحدوح: أمي استشهدت في قصف للاحتلال وهي صائمة وساجدة

خلود الدحدوح
خلود الدحدوح
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كشفت خلود الدحدوح آخر الأبناء الناجين للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، تفاصيل استهداف منزل أسرتها ما أدى إلى استشهاد معظم أفراد الأسرة، قائلة: "كنا في نفس البيت، وتحديدا في الساعة السابعة والنصف موعد إفطار أمي، فهي تصوم منذ بداية الحرب، وتقول حتى أكون صائمة عندما أستشهد".
وأضاف الدحدوح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "أمي أستشهدت وهي صائمة وتصلي وكانت ساجدة أيضا، أمي ارتاحت ولم تتعذب ولم ترَ شيئا سيئا عشناه بعد استشهادها".
وتابعت آخر الأبناء الناجين للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح: "أقول الحمد لله إن أمي ليست موجودة في كل موقف صعب نتعرض له مثل النزوح أو يتعرض مكان قريب منا إلى القصف، لأنها لم تكن لتتحمل كل ما يحدث لنا".
 

الفلسطيني وائل الدحدوح خلود الدحدوح