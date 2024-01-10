الأونروا: يوجد حوالي 1.9 مليون نازحٍ في قطاع غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مساء اليوم الأربعاء، إن يوجد حوالي 1.9 مليون نازحٍ في قطاع غزة، أي أكثر من 85% من السكان، لافته إلى أن ما يقرب من 1.4 مليون نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لها في القطاع.

وأضافت الوكالة فق بيان، أن 150 ألف شخص اضطروا للابتعاد عن مرافقها بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الوسطى وخان يونس جنوبا.

وأوضحت الوكالة الأممية أن العدد الإجمالي لموظفيها الذين قتلوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بلغ 146.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الأربعاء،إن الاحتلال يستخدم سياسات الإبادة الجماعية والتجويع وحرق المنازل والممتلكات بهدف تهجير سكان غزة خارج القطاع.

وطالب المكتب العالم العربي والإسلامي بالتنديد وإدانة التصريحات العنصرية لقادة الاحتلال الرامية إلى إبادة وتهجير سكان قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 23357.

وقالت الوزارة إن الإصابات في قطاع غزة قد وصلت إلى 59410 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي.

فيما أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل متعمد المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف والمسعفين والطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.