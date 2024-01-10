أستاذ علوم سياسية: بعض الدول العربية قبلت المشاركة في الترتيبات الأمنية المتعلقة بمستقبل غزة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك استمرارا في التصعيد الروسي الأمريكي الغربي، مشيرًا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى حالة من الجمود العسكري، خاصة بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني، والغرب الآن يتردد في استمرار تقديم الدعم لكييف، خاصة مع استعادة موسكو المبادرة من الناحية العسكرية ، وهذا قد يؤدي إلى استمرار التوتر الروسي الأمريكي الأوروبي.

وتابع "كمال" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن المشهد الإقليمي يحتوي على عدد من التطورات الإيجابية مثل قمة العقبة التي شملت اجتماع الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبد الله الثاني، خاصة وأن هذه القمة توجه رسالة دعم للسلطة الفلسطينية ، فلا يمكن التحرك إلى الأمام في قطاع غزة، بدون السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة شملت بعض الجوانب الإيجابية، وأحد هذه الجوانب قبول عدد من الدول العربية، من حيث المبدأ إعادة الإعمار، والمشاركة في ترتيبات أمنية تتعلق بمستقبل غزة.

ولفت إلى أن هناك تغير في الموقف العرب والأمريكي فيما يتعلق بعملية التطبيع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي وجد اهتمامًا من الدول العربية بعملية التطبيع، ولكن هذا الملف لن يفتح مرة أخرى حال وجود أفق سياسي يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية وهذا تطور لجيد للغاية ، وأصبح شرطًا عربيًا وأمريكًا، وهذا نوع من التطورات الإيجابية.

