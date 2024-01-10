خبير: الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مُصرة على عدم وقف إطلاق النار

قال الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن دول المنطقة تسعى لحل المشاكل والأزمات بطرق سلمية وودية، بينما الجماعات المماثلة لحزب الله والحوثيين وحركة حماس إلى مقاربة مختلفة راديكالية.

وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن التوقعات لم تكن تشير إلى أن هذه الجماعات قادرة على خلق أزمة إقليمية أو دولية مثلما حدث الآن، مضيفًا أن المجتمع الدولي مشترك في الأزمة الفلسطينية، ومن الطبيعي أن نجد لهذه الأزمة تجليات في المجتمع الدولي، وهذا واضح من الانقسام الدولي بين الصين وروسيا أمريكا حول القضية الفلسطينية ، فالصين وروسيا ترى أن الشعب الفلسطيني لديه حق في إنشاء دولته، واحتكار الولايات المتحدة لإدارة الأزمة طوال العقود السابقة، لم يؤدي إلى أي شيء.

وأضاف أن الانقسام الدولي الواضح تجاه القضية الفلسطينية هو نفس الانقسام الموجود حول الأوليات في المجتمع الدولي حول القيادة الأمريكية الوحيدة للمنطقة، أو وجود عدد من الأقطاب الدولية لخلق بيئة دولية مناسبة،.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت مُصرة على عدم وقف إطلاق النار، وتقدم الدعم اللا محود واللا أخلاقي، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع القضاء على حركة حماس، أو تحرير الأسرى.