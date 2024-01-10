"المصري للشؤون الإفريقية": تحركات "بلينكن" في المنطقة مناورة لتصفية القضية الفلسطينية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجهيرًا قسريًا، ولكنه بشكل طوعي، من خلال تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة.

وتابع "حليمة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار هو المحور الذي يجب أن يتحرك عليه المستوى الإقليمي والدولي، مضيفًا أن القمة العربية الإسلامية قدمت خطة واضحة تمامًا لمعاجلة القضية الفلسطينية بشكل كامل سواء في قطاع غزة أو القدس أو الضفة هناك حديث الآن على دمج المقاومة في السلطة الفلسطينية، ومعالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل.

وأضاف أن تحركات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في المنطقة العربية، تدخل في إطار المناورة الأمريكية لكسب الوقت لإتاحة الفرصة للإحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

