بالفيديو.. أمين الفتوى: تناول الأدوية المخدرة بدون روشتة طبيب حرام شرعا

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن جزء من تكريم الإنسان هى العقل، لافتا إلى المساس بالعقل له خطورته الكبيرة، وبالتالى نجزم بحرمة كل أنواع المخدرات والمسكرات.

وأضاف أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: "كل مخدر حرام شرعا ايا كان نوعها او اسمها، وكذلك الادوية المخدرة يحرم تناولها الا تحت ارشاد الطبيب ".

وتابع: "هناك نهى واضح سواء قراني او حديث شريف، عن كل المخدرات والمسكرات فى كل العصور مهما اختلف شكلها ونوعها، لان فيها هلاك للعقل والبدن، ومن الارادة البشرية، وتجعل الانسان يعيش فى الاوهام، ولا يستطيع القيام بالتكليف الالهى".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

