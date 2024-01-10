الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال يستخدم سياسات الإبادة الجماعية بهدف تهجير الفلسطينيين

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، مساء اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم سياسات الإبادة الجماعية والتجويع وحرق المنازل والممتلكات بهدف تهجير سكان غزة خارج القطاع.

وطالب المكتب العالم العربي والإسلامي بالتنديد وإدانة التصريحات العنصرية لقادة الاحتلال الرامية إلى إبادة وتهجير سكان قطاع غزة.

وفي أخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 23357.

وقالت الوزارة إن الإصابات في قطاع غزة قد وصلت إلى 59410 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي.

فيما أكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل متعمد المنظومة الصحية ومركبات الإسعاف والمسعفين والطواقم الطبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.