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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 11 بحادث تصادم بين سيارتين في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوى فى محافظة البحيرة.
 تلقى اللواء محمود هويدى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، عن تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الصحراوى، أمام الكيلو 72.
أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة  8 آخرين، ونقلوا إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي والنوبارية لتلقي العلاج.
والمصابون هم كل من: "م.ا، 15 عامًا،  س.ش، 17 عامًا، ر.ف، 37 عامًا، د.ع، 27 عامًا، ف.س، 27 عامًا، م.ع، 52 عامًا،  ا.م، 26 عامًا، ه.م، 50 عامًا".

وفيما أسفر الحادث عن وفاة كل من:" م.م، 34 عامًا، ي.م، 45 عامًا، خ.م، 73 عامًا"، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي غرب النوباية تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

إصابة 8 آخرين البحيرة اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة تصادم سيارة ميكروباص حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة حادث تصادم بين سيارتين لقي 3 أشخاص مصرعهم محافظة البحيرة مصرع 3 أشخاص وفاة 3 أشخاص