ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

طيران الاحتلال يشن غارات عنيفة ومتتالية على خانيونس جنوب قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات عنيفة ومتتالية على خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد أربعة من طواقم الإسعاف الفلسطيني، بينهم امرأة، عندما استهدفت ضربة إسرائيلية سيارة إسعاف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أن "السيارة كانت تقل طاقم إسعاف من الهلال الأحمر الفلسطيني، كانوا على متنها لتقديم المساعدة الطبية لمواطنين أصيبوا في قصف إسرائيلي".

وأشار البيان إلى أن "السيارة كانت تحمل شعارات واضحة تدل على أنها تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، وأنها كانت تستخدم في تقديم الخدمات الطبية".

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الهجوم، ووصفته بأنه "جريمة حرب شنيعة".

وجاء الهجوم في ظل استمرار الحرب في غزة، والتي أودت بحياة آلاف المدنيين، وتسببت في نزوح مئات الآلاف من منازلهم.

طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة خانيونس قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني