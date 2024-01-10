دراسة: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في فحص الجزء الأيمن من القلب

في دراسة رائدة، استفاد باحثون من كلية إيكان للطب جامعة "نيويورك" من الذكاء الاصطناعي لتحسين تقييم البطين الأيمن للقلب بشكل كبير، المسئول عن ضخ الدم إلى الرئتين.

وتوضح الدراسة الرائدة، باستخدام تحليل مخطط كهربية القلب المعزز بالذكاء الاصطناعي، أن مخطط كهربية القلب يمكن أن يتنبأ بشكل فعال بالمشكلات في الجانب الأيمن من القلب، يؤفر هذا بديلًا أبسط، وربما أكثر فعالية لتقنيات التصوير المعقدة، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، مما قد يؤدي إلى تحويل نتائج المرضى.

وتمثل نتائج الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد يناير من مجلة "جمعية القلب الأمريكية"، تقدمًا كبيرًا في تقييم صحة القلب، أكد الفريق البحثي بقيادة "سون كيو دونج"، أستاذ أمراض القلب، ومرض التصلب العصبي المتعدد، على هدف تطوير طريقة أكثر كفاءة لتقييم صحة البطين الأيمن، وخاصة قدرته على الضخ وحجمه.

كانت التقنيات التقليدية غير كافية، ما دفع الفريق إلى استكشاف إمكانات تحليل تخطي القلب بالذكاء الإصطناعي، وهو مفيد بشكل خاص للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية والذين غالبًا ما يعانون من مشاكل فى البطين الأمين.

وقام الباحثون - في الدراسة - بتدريب نموذج تخطيط القلب العميق التعلم بإستخدام بيانات من 12 الرصاص تخطيط القلب وقياسات التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، اشتملت الدراسة على عينة مهمة من البنك الحيوي في المملكة المتحدة وتم التحقق من صحتها عبر العديد من مراكز النظام الصحي في جبل سيناء.

وكانت فعاليته في التنبؤ بأمراض القلب والتأثير على معدلات بقاء المريض محور التركيز الرئيسي، إذ سلطت الدراسة الضوء على هذا النهج، مشيرة إلى قدرته على التنبؤ بجوانب صحة القلب التي لا يمكن قياسها بسهولة من خلال الإختبارات الشائعة الأخرى، مثل الموجات فوق الصوتية للقلب.

وتتميز الدراسة بتطبيقها للذكاء الإصطناعي على بيانات تخطيط القلب القياسية للتنبؤ بوظيفة البطين الأيمن وحجمه عدديا.. يخطط فريق البحث لمزيد من الدراسات، بما في ذلك التحقق الخارجي من نماذج دل-إسغ في مجموعات سكانية متنوعة، لضمان تطبيق أوسع وتأكيد فائدته السريرية في حالات القلب المختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم الرئوي وأمراض القلب الخلقية واعتلال عضلة القلب.

وتمهد هذه الدراسة الطريق لعصر جديد في تقييم صحة القلب، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية إحداث ثورة في كيفية تشخيص أمراض القلب وعلاجها.