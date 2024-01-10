روسيا: أوكرانيا ترفض الدخول في مفاوضات.. وسنواصل العملية العسكرية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن جهود عملية السلام المتعلقة بأوكرانيا لم تشهد أي تقدم ملحوظ (وفق ما تراه موسكو)، وبالتالي تستمر العمليات العسكرية.

وأوضح المتحدث، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "لا يوجد حتى الآن أي تقدم يُمكن تحديده في عملية السلام. الأمور معقدة جدًا فيما يتعلق بـ 'صيغة السلام' التي اقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. تتم مناقشة أنواع مختلفة من 'صيغ السلام' من قبل بعض الدول دون مشاركة روسيا. هذه عملية غير عادية للغاية، ولا يوجد أي تطور جدي في هذا الخصوص".

وأكد بيسكوف على أن "كييف ما زالت ترفض قانونيًا الدخول في مفاوضات. نحن مستمرون في العمليات العسكرية الخاصة بناءً على هذا السياق القانوني".

وفي نوفمبر 2022، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "صيغة للسلام"، التي لم تتضمن أي خطوات من كييف، بل افترضت تعويضات عن الخسائر الناجمة عن القتال على حساب موسكو. على الرغم من الترويج لـ "صيغة السلام" من قِبَل أوكرانيا، إلا أن العروض ووساطات الطرف الثالث تم رفضها متكررًا.

تعثرت إمكانية الاتصالات بين أوكرانيا وروسيا بعد توقيع زيلينسكي مرسومًا يمنع أي مفاوضات مع موسكو أثناء فترة رئاسة فلاديمير بوتين. وعلى الرغم من ذلك، تؤكد روسيا بأنها لم ترفض فكرة التفاوض مع أوكرانيا.