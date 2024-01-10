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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيق مع سويدي الجنسية في حيازة مواد مخدرة

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر نيابة النزهة التحقيق في ضبط  شخص سويدي  الجنسية بحوزته كمية من المخدرات   وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كما طالبت ارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها.

وألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي القبض على أحد الأشخاص، سويدي الجنسية، أثناء تفتيشه في المطار قادما من الدنمارك.

وضبط بحوزة المتهم زجاجتين من عقار مخدر، و15 سيجارة حشيش، وقطعة من مخدر الحشيش، أثناء تفتيشه في المطار قادما من الدنمارك.

وتم تحرير محضر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية القانونيه اللازمة القبض علي أحد الأشخاص