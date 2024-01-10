غدا .. طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا والعظمي 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و مائل للدافىء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر و علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الخميس امطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى واقصي جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى 10 درجة .