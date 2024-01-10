بعد شكوى جنوب إفريقيا.. هل تستطيع محكمة العدل الدولية وقف الحرب بغزة؟.. فيديو

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، تفاصيل عقد محكمة العدل الدولية غدا الخميس جلسة لنظر دعوى دولة جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل في قطاع غزة.

ووجه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، الشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديمها الدعوى وتفكيرها في هذا المخرج القانوني لإنهاء الحرب، مؤكدا أنها مبادرة جيدة جدا من جنوب إفريقيا.

ولفت إلى أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تقدم أيضا بالشكر لدولة جنوب إفريقيا على تقديم الدعوى، مردفا أن تقدم جنوب إفريقيا بالدعوى لها دلالة ورمزية كونها صادرة عن دولة لها تاريخ حزين مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مجلس الأمن ظل عاجزا لمدة 3 أشهر بفعل فاعل لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى أن محكمة العدل الدولية ليس لديها قدرة إنفاذ على الأرض بمعنى أنها ليس لديها قوة جبرية لوقف الحرب في غزة.

وأعرب السفير حسام زكي، عن أمله أن تتخذ المحكمة غدا قرار لوقف الحرب في غزة، مضيفا: «إذا تمكنت المحكمة أن تأخذ القرار المناسب سيضع المسألة في وضع مختلف تماما ولن يكون بمقدور أي دولة أن تتحدث عن دفاع إسرائيل عن نفسها».

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت تتمنى أن يكون لديها الحق في دعم الدعوى، موضحا أن الدول الأطراف في الاتفاقية هم المسئولين فقط عن الدعوى.

ونوه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بأن البعض تحدث عن أن ما يحدث في غزة لا يرقى إلى الجرائم الإبادة الجماعية، لكن قبول المحكمة لنظر الدعوى يعني أنها ترى أنها ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وأن هناك خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية، مضيفا: غدا سيكون هناك مرافعات لاستعراض جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

وتعليقا على انتقاد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة، لدعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل، قال السفير حسام زكي: طبيعي كونه يمثل الدولة التي عرقلت مجلس الأمن ولم تمكنه من إصدار قرار لوقف الحرب في غزة.

ويأمل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا عادلا وجريئا ضد جرائم الاحتلال، كاشفا أن تشكيل محكمة العدل الدولي سيتغير في 5 فبراير المقبل.

