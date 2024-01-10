عضو أفريقية النواب: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية عقدت في وقت هام للغاية

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت اليوم بمدينة العقبة بالأردن، مؤكدة أن القمة عقدت في توقيت هام وحساس للغاية، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الجهود المصرية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان لها، إن القمة الثلاثة جاءت لتأكد من جديد علي الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وبالتنسيق مع الاشقاء في الوطن العربي، بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام من اجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967، ووقف الحرب على قطاع غزة بشكل خاص، حفاظاً على أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، علي أن كلمة الرئيس السيسي بالقمة، جاءت صريحة وشاملة وداعمة للسلام العادل في فلسطين، فضلا عن تأكيد سيادته علي أن ما تم تقديمه ليس كافياً لحماية أهالي القطاع من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها، والتي تتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والذي يمثل الضمانة الأساسية لإنقاذ أهالي القطاع، ونزع فتيل التوتر في المنطقة، مشيرة الي أن الرئيس أكد على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية وموقفها الداعم للاشقاء في المحن والازمات.

وأضافت نائبة حماة الوطن، أن بيان القمة سيكون بداية جديدة للتعامل مع القضية الفلسطينية من خلال التأكيد على ضرورة الدفع نحو عملية سلام شاملة تنهي الاحتلال وتحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، مشددة على ضرورة أن يتعاطى العالم والمنظمات الحقوقية والمجتمعية الدولية مع الدعوات المصرية، وخصوصا ما خرجت به القمة الثلاثية، بشأن ضرورة الوقف الفوري للحرب وإدخال المزيد من المساعدات للفلسطينيين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك اليوم في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي عقدت بمدينة العقبة بالأردن.