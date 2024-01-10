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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

للمرة الثانية.. استمرار حبس عاطل سرق محتويات كافيه بالتبين

أرشيفية
أرشيفية
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة محتويات كافيه بدائرة قسم شرطة التبين.

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة التبين، من صاحب كافيه، بدائرة القسم، مفاده اكتشافه سرقة 2 شاشة ماركات حديثة، من داخل الكافيه محل عمله.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وبفحص كاميرات المراقبة وتكثيف التحريات، أمكن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

 

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